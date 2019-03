Kruismonument komt niet ongeschonden uit ooievaarsverhaal Wannes Vansina

13 maart 2019

De ooievaar die enkele weken geleden zijn nest bouwde op het kruismonument van de familie Bocklandt op de begraafplaats in Muizen, heeft voor de tweede keer zijn poging moeten staken. Nadat zijn bouwwerk eerder al eens naar beneden tuimelde, ging het afgelopen weekend vliegen met de storm. Tot grote spijt van heel wat inwoners van het dorp, die het dier zich graag op het kruisbeeld zagen nestelen.

Om hen te overtuigen dat dit géén goed idee is, liet de stad nu een tekst aanbrengen aan de begraafplaats en verspreidde ze foto’s om aan te tonen dat zijn zware bouwwerk niet zonder gevolgen is. Op de foto’s zijn verschillende barsten in het monument te zien, meteen de reden waarom de stad het oude nest liet verplaatsen naar een nieuwe nestpaal op de dichtst mogelijke bereikbare locatie nabij het kruis. Sommige buurtbewoners uitten kritiek op de handelswijze, die de stad nu wil counteren. “Het is belangrijk dat de plastiek rond het kruismonument blijft hangen om de ooievaar te ontmoedigen”, aldus de stad. Ze hoopt dat de ooievaar alsnog voor de nieuwe nestpaal zal kiezen.