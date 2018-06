Kruiden plukken in openbaar tuintje 07 juni 2018

Op de hoek van de Kazernestraat en de Sint-Amandusstraat werd op initiatief van enkele vrijwilligers uit het dorp een openbaar kruidentuintje geopend. "Bijzonder is dat alle plantjes hun oorsprong in Heffen hebben", vertelt initiatiefneemster Lutgart De Winter. Mensen kunnen vrij kruiden komen plukken. Er worden nog vrijwilligers gezocht om af en toe eens een oogje in het zeil te houden en de plantjes te begieten. De realisatie kreeg van de stad een subsidie van 500 euro. (WVK)