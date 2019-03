Kritiek op fietscomfort nieuw kruispunt R6: “Voorbeeld van zeer auto-georiënteerde aanpak” Wannes Vansina

01 maart 2019

17u00 3 Mechelen “Een voorbeeld van een zeer auto-georiënteerd plan van aanpak.” Fietser Jorre Vannieuwenhuyze haalt in een open brief uit naar de aanleg van het kruispunt van R6 en Liersesteenweg.

Vannieuwenhuyze, lid van de Fietsersbond, geeft grif toe dat het comfort en de veiligheid er voor voetgangers en fietsers sterk op vooruit is gegaan. Toch is hij niet helemaal tevreden. “Zoals vaker werden de goten dwars over de wandel- en rijweg van de voetgangers en fietsers gelegd. Op sommige plaatsen werden zelfs de straatkolken midden op het fietspad aangebracht.” Volgens hem kan dat anders en beter, door bij het ontwerpen meteen ook rekening te houden met alle gebruikers. “Met deze brief hoop ik dat bij de heraanleg van het kruispunt met de Antwerpsesteenweg niet dezelfde fout wordt gemaakt.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer zegt in een reactie fietscomfort en -veiligheid hoog in het vaandel te dragen. “Aan het kruispunt R6/N14 hebben we dit in de praktijk omgezet door ter hoogte van dwarse kruisingen geen holle goten te gebruiken, maar vlakke kantstroken aan te leggen. Ook het plaatsen van waterafvoeren tussen fietspad en fietsoversteek trachten we steeds maximaal te vermijden”, zegt Gilles Van Goethem. Waarom er dan toch een ligt? “Kolken worden steeds op het diepste punt geplaatst. Als we dat niet doen, vormen er zich plassen op de weg.”