Kristof Calvo trekt Kamerlijst voor Groen TVDZM

27 januari 2019

14u30 0 Mechelen Bij de Vlaamse en Federale verkiezingen van mei 2019 zal Mechelaar Kristof Calvo de Kamerlijst van Groen trekken. Meyrem Almaci, zal dan weer de lijst van het Vlaamse parlement trekken.

Naast Calvo staat op de Kamerlijst van Groen ook nog Rina Rabau uit Mechelen. Zij kreeg achter Kim Buyst en Bogdan Vandenberghe de vierde plaats toegewezen. De kamerlijst wordt afgesloten met Ingrid Pira als lijstduwer en eerste opvolger: Christophe Van Berckelaer.

“De voorbije jaren hebben we als Groenen in de Kamer het voortouw genomen. Als we samen met Ecolo samen de grootste fractie worden in de Kamer is er veel mogelijk”, zegt Calvo. “Dit land en de federale politiek hebben nood aan bruggenbouwers met ambitie. Ecolo en Groen kunnen die rol opnemen.”

Ook op de lijst van het Vlaamse parlement staat een Mechelaar. Tine Van den Brande kreeg de vijfde plaats. Eerste opvolger op die lijst is eveneens iemand uit de Mechelse regio: Staf Aerts (Duffel). Wouter Van Besien zal de lijst duwen.

Ambitieus

Kristof Calvo noemt de prominente plaatsen voor de drie Mechelaars een hele eer. “We zijn ambitieus”, zegt de kopman van Groen Mechelen. “We mikken op minstens twee en wie weet zelfs drie groene Mechelaars in het parlement.”