KRANK vernieuwt parcours voor BMX’en en dirt bikes: “Zowel voor beginners als experts” Antoon Verbeeck

06 maart 2019

17u35 0 Mechelen KRANK, een groep vrienden met een liefde voor dirt biking en BMX’en, is momenteel zijn parcours achter het rugby- en voetbalterrein langs de Hombekerkouter in Hombeek onder handen aan het nemen. De laatste vijf jaren kreeg hun terrein geregeld vandalen over de vloer. Met het opkalfateren van het parcours gaan de crossers voor een nieuwe frisse start. “We willen er hier echt iets cool van maken. Een plaats waar de Mechelse jeugd zijn ding kan doen.”

Tien jaar geleden deed het terrein dienst voor de Backyard Digger-wedstrijd van Red Bull. Sindsdien is het de thuishaven van KRANK. De afgelopen jaren werd het parcours al enkele keren aangepast, met het nodige schopwerk en de hulp van graafmachines en bulldozers, en ook dezer dagen wordt er opnieuw gewerkt. “We zijn het parcours volledig aan het vernieuwen. De laatste vijf jaren kregen we meerdere keren te maken met vandalisme op ons terrein. De heuvels werden vernield en onze houten banken werden zelfs in brand gestoken. Ontzettend jammer, want we steken heel veel uren in het proper leggen van ons parcours. We willen nu een nieuwe frisse start maken”, vertellen bezielers Ivo Geysel en Sander Couvent.

“We willen er hier echt iets cool van maken. Het is onze intentie om een tegenhanger van Perron M te maken, een plaats waar de Mechelse jeugd onverstoord zijn ding kan doen. Met het nieuwe parcours houden we ook rekening met alle niveaus, van beginners tot experts. Er komt een startheuvel, een drietal heuvels voor gevorderden, een racetrack en enkele heuvels voor nieuwelingen. Een omheining rond ons terrein zou nog ideaal zijn, maar daar hebben we het geld niet voor. Misschien dat een gulle lezer dit oppikt en ons een omheining cadeau wil doen”, knipoogt Ivo.

De stad steunt KRANK en stuurt voor enkele dagen een graafmachine naar het parcours. “Daarvoor zijn we hen dankbaar. Maar de graafmachines zullen het niet alleen moeten doen, ook wij zelf moeten de handen uit de mouwen steken. Binnen twee maanden hopen we ons vernieuwd parcours te kunnen openen. In onze stad is er een scene voor deze sporten, alleen kan die nog wel een duwtje in de rug gebruiken. Hopelijk sporen we met dit nieuwe parcours de jeugd aan om eens met hun fiets langs te komen en het eens te proberen.”