Kraanman sloopt huis, maar vernielt per ongeluk ook graven 28 augustus 2018

02u45 0 Mechelen Een aannemer heeft op de begraafplaats in Heffen drie graven beschadigd. Bij het afbreken van een aangrenzende woning viel een stuk van het dak op de zerken.

De aannemer is bezig met de sloop van de woning naast de begraafplaats in het dorp. Vrijdagochtend liep het mis en deed een kraanman een berg puin op drie graven belanden. Het gaat om twee particuliere graven en een grafmonument van de Broeders van Liefde. Gisteren werd het puin geruimd en werd de schade pas goed zichtbaar. De twee particuliere graven zijn volledig vernield.





De marmeren zerken liepen barsten op en braken af. Alles moest weggehaald worden.





Nabestaanden

Van het grafmonument viel er dan weer een betonnen zerk om. Het monument nam in zijn val ook nog een sierketting mee. Deze zerk werd voorlopig nog niet weggehaald. Schepen Marc Hendrickx (N-VA) vindt het een spijtig incident. "In de eerste plaats voor de nabestaanden", zegt de schepen. "Een van de families hebben we al kunnen contacteren, bij de andere is dat niet gelukt. De overledenen hadden geen kinderen en de neef die destijds de begrafenis regelde, is intussen ook gestorven", aldus schepen Marc Hendrickx.





Restauratie

Het grafmonument is eigendom van de stad zelf. "Het gaat om funerair erfgoed dat we moeten restaureren." De aannemer die verantwoordelijk is voor de omgevallen muur, contacteerde intussen zijn verzekeraar voor het regelen van de schade. (TVDZM/WVK)