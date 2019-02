Koster van Groot Begijnhof Jan Van Asch overlijdt een maand voor zijn 93ste verjaardag Wannes Vansina

08 februari 2019

09u37 1 Mechelen Het Groot Begijnhof van Mechelen neemt volgende week donderdag afscheid van Jan Van Asch. De man die 25 jaar koster was van de Begijnhofkerk, overleed gisteren, precies een maand voor zijn 93-ste verjaardag.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Katelijnekerk om 10 uur en dus jammer genoeg niet in zijn eigenste Sint-Alexius en Sint-Catharina wegens de lopende interieurrestauratie. Van Asch fulmineerde jaren tegen de slechte staat van de Begijnhofkerk, tot in 2014 werd gestart met de buitenrestauratie. In november 2016 zette hij zelf nog de kroon op het werk door het kruis en de windhaan weer op hun plaats te zetten. Hij hoopte ook nog de volledige binnenrestauratie te mogen meemaken, maar dat heeft hij dus niet meer gehaald.