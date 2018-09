Koster Paul De Jonghe (67) overleden 05 september 2018

02u46 0

In de Sint-Romboutskathedraal wordt morgen donderdag afscheid genomen van gewezen hulpkoster Paul De Jonghe. Hij overleed vorige week onverwacht op 67-jarige leeftijd nadat hij plots onwel werd in de Befferstraat. De Jonghe was een kwarteeuw koster van de kathedraal tot hij in mei vorig jaar met pensioen ging en kende elk hoekje. Hij hield ook een imposant archief bij over Mechelen en vooral de kathedraal. Een levenswerk. "Ik heb het altijd gedaan om de Heer en zijn moeder te dienen", vertelde hij bij zijn afscheid. Hij verklaarde hij leven dat hij het aan het stadsarchief zou schenken. "Het is een zorg van de parochie om hem een passende uitvaart te geven in zijn eigen kathedraal", zegt beheerder Bram Van der Auwera. De plechtigheid start om 11.30 uur. (WVK)