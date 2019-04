Koppel viert platina huwelijk TVDZM

10 april 2019

16u00 0

Het koppel Rijmen-Blanckaert is in het Mechelse stadhuis gehuldigd. Zij vierden hun platina huwelijk. Op 19 februari 1949, zeventig jaar geleden, stapten beiden in het huwelijksbootje. Schepen Alexander Vandersmissen overhandigde hen bloemen. Naast het koppel werden nog achttien anderen koppels gehuldigd voor hun huwelijksverjaardag. “Twee koppels werden hun gehuldigd voor hun briljanten (65 jaar) huwelijk, zeven anderen vierden hun diamanten (60 jaar) huwelijksverjaardag en tot slot werden negen koppels gehuldigd voor hun gouden (50 jaar) verjaardag”, klonk het. De negentien koppels kregen nadien nog een glas champagne aangeboden.