Koppel verbouwt herenwoning tot boutique hotel: “Koning Boudewijn is in onze kelder komen vergaderen” Wannes Vansina

14 januari 2019

15u06 0 Mechelen Deze zomer is Mechelen een prachtig gastenverblijf rijker. Gerrit Carleer en France Nason werken in de Oude Brusselsestraat aan de opening van een boutique hotel met zes kamers. Het komt in de herenwoning van voormalig notaris en CVP-politicus Robert Vandekerckhove. “Koning Boudewijn is hier in de kelder nog komen vergaderen.”

Het Mechelse echtpaar loopt al jaren rond met plannen voor een eigen gastenverblijf. Bij hun zoektocht naar een geschikt pand belandden ze toevallig in de Oude Brusselsestraat. “Vanuit de tuin zagen we dit staan. We waren meteen verliefd”, vertelt France, die momenteel nog werkt als leerkracht ‘zaal’ in het Centrum Leren en Werken in Boom. Aanvankelijk hield de hoge vraagprijs hen nog tegen, maar uiteindelijk gingen ze toch overstag. Het pand heeft een enorm potentieel, al had het wel heel wat voeten in de aarde om er een hotelproject te realiseren. Aanvankelijk dacht het echtpaar aan een hotel met een 20-tal kamers – het merendeel in een aangrenzende nieuwbouw. Problemen met vergunningen staken daar een stokje voor, waardoor het ganse project op de lange baan belandde. “Maar achteraf bekeken was dat zo slecht nog niet. Daardoor hebben we alles kunnen laten rijpen en beurzen in onder meer Milaan en Parijs kunnen aandoen.”

Intussen duren de renovatiewerken al zo’n anderhalf jaar. Zoveel mogelijk authentieke elementen blijven bewaard. “Schatten hebben we daarbij nog niet gevonden”, lacht France, “maar wel een aantal foto’s, van koning Boudewijn in onze kelder. De vorige eigenaar Robert Vandekerckhove, een vooraanstaand CVP-politicus in de jaren 60 en 70, had daar vergaderruimte en een bar en organiseerde er blijkbaar politieke besprekingen.” Tegen de zomer hopen ze hun Heerenpracht te kunnen openen. Het zal zes luxueuze kamers tellen. Op de gelijkvloerse verdieping komt mogelijk een restaurant. “We zijn op zoek naar een goede kok om een tof concept op te starten. Het moet echt een meerwaarde zijn, anders doen we het niet”, zegt Gerrit, die een bank- en verzekeringskantoor heeft op de Battelsesteeweg en in Elzestraat. Het hotel zal ook dienstdoen als feestlocatie. “We beschikken over een tuin van 600m².”

Heerenpracht zal geen typisch hotel worden. Het echtpaar wil een huiselijke sfeer creëren. “Gasten moeten iets beleven dat ze nooit eerder hebben beleefd”, zeggen ze. Het echtpaar zal ook zelf de uitbating doen. “We steken hier onze ziel in. De mensen zullen aan de balie niet worden onthaald door iemand die daar toevallig staat, maar door iemand die Heerenpracht heeft opgestart.” Het hotel krijgt een moderne aankleding. “We werken met Italiaanse interieurmerken, die we ook gaan verkopen. Van het bed waarin je slaapt tot het glas waaruit je drinkt.” Op de dakverdieping komt een ruime loft om te verhuren. Het biedt een prachtig uitzicht over de stad. Een uitbreiding naar meer kamers blijft op termijn mogelijk. Alvast de lift- en trapschacht is daarop voorzien.