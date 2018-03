Koppel start inzamelingsactie voor kinderen in Kaapverdië 28 maart 2018

02u32 1 Mechelen Annick Van den Heuvel (54) en Alain Pardon (52) uit Mechelen zijn gestart met een inzameling ten voordele van kinderen uit de sloppenwijken in Kaapverdië. Ze willen hen kans geven op een beter leven.

Annick en Alain waren drie weken geleden op bezoek in Sal, een van de eilanden van Kaapverdië en leerden daar Samantha Vanouden kennen. De 24-jarige Nederlandse was er hun gids en vertelde hen over haar project Happy Child Support. "Ze gaf alles in Nederland op en startte op Sal een soort van schooltje. Ze wil de kinderen uit de sloppenwijken, en hen meer toekomstkansen bieden door Engels aan te leren. Het toerisme boomt op Sal. Het zou jammer zijn mochten de vele hotels die er bijkomen werknemers van elders overbrengen", vertelt het koppel.





Hoodie

Het liet hen niet meer los en Annick en Alain besloten haar te helpen. Eens terug startten ze een inzameling van spullen zoals kinderkleding (alleen zomerspullen), schoolbenodigdheden en hygiëneproducten. Ze lieten ook een hoodie maken (in maten S, M en L) en verkopen deze voor 40 euro ten voordele van Happy Child Support.





"Verschil maken"

"We gaan zelf twee keer per jaar naar Sal om de werking verder te blijven volgen en de goederen af te leveren. We hopen zo mee een verschil te kunnen maken voor die kinderen." Contact opnemen kan via alainprdn@gmail.com. De hoodies zijn ook te koop bij Alibi. (WVK)