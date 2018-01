Koppel start bio-landbouwbedrijf Ferm VEERLE EN SANDER TELEN GROENTEN, KRUIDEN EN BLOEMEN WANNES VANSINA

02u37 0 Foto Marc Aerts Veerle Huybrechts (35) en Sander Van Nieuwenhove (33) aan de akker in de Vennestraat waar ze hun landbouwbedrijf starten. Mechelen Nu staat de Hombeekse akker nog vol met rapen, maar vanaf dit jaar starten Veerle Huybrechts (35) en Sander Van Nieuwenhove (33) er een nieuw landbouwbedrijf: Ferm. Ze zullen er kleinschalig en op biologische wijze groenten, kruiden en bloemen telen voor de lokale markt. "Het is zeker geen gemakkelijke weg, wel een passie en droom", zegt het koppel.

Veerle en Sander vonden elkaar twee jaar geleden op het einde van een opleiding biologische landbouw. Voor beiden is het een late roeping, want zij is vertaler-tolk van opleiding, hij laborant. Meteen hadden ze zin samen iets te doen, maar hun eigen projecten stonden op dat ogenblik al in de stijgers. Veerle begon met Juffer op het veld van Puur Natuur in Melsele, waar ze bloemen en kruiden kweekte en verwerkte in eetbare boeketten. Sander richtte dan weer zelfoogsttuin 't Middenveld op in Hombeek, een initiatief dat voortaan door kompaan Koen wordt verdergezet. Intussen is hun eerste kindje wel daar: Ferm. In de Vennestraat (op de grens met Zemst) kochten ze een akker van anderhalve hectare om daar een nieuw landbouwbedrijf op te richten. Ze doen het in de eerste plaats omdat ze het graag doen, maar daarnaast is er ook een flinke dosis idealisme mee gemoeid. "Als je dingen wil veranderen, dan moet je met jezelf beginnen. De wereld kunnen we niet veranderen, wel onze eigen omgeving", zegt Veerle.





Als dochter van een bloemenverkoper is ze gespecialiseerd in bloemen. "Omdat ze toch niet om op te eten zijn, wordt enorm veel pesticide en fungicide gebruikt, zeker als ze uit Afrika of Azië komen", weet ze.





Lokaal verdelen

"En dan te bedenken dat als iemand ziek is, we net bloemen geven", pikt Sander in. Hij is dan weer gespecialiseerd in speciale gewassen als landkers, lepelblad, babybloemkool en lampionbessen. Hun producten willen ze lokaal verdelen, in pakketten, op de markt, aan de horeca en in bloemenwinkels. Ook al uit ecologisch oogpunt. "Omdat Vlaanderen zelf weinig produceert - amper een procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor bio - worden heel veel bioproducten ingevoerd. Ook daar kan je je vragen bij stellen."





Crowdfunding

De financiering voor hun project is nog niet rond. Door middel van een winwinlening en een crowdfundingsactie hopen ze aan geld te geraken voor de aankoop van onder meer een tractor, werktuigen en serres. "Omdat we liever geen geld lenen bij grote banken, die vaak investeren in kernwapens, controversiële mijnoperaties en chemische pesticiden", verklaren ze. Bedoeling is de eerste bloemen in april te oogsten. De groenten volgen een maand later. "Het is zeker geen gemakkelijke weg, wel een passie en droom", besluiten ze.





Meer info is terug te vinden op www.fermbio.be.