Koppel riskeert celstraf voor reeks winkeldiefstallen Tim Van der Zeypen

04 december 2018

13u45 0 Mechelen Een 48-jarige man en diens vrouw stonden samen voor de rechter. Het koppel pleegde volgens het parket een hele reeks winkeldiefstallen bij supermarkt Aldi. Ze riskeren tot tien maanden cel.

Het koppel uit Roemenië werd midden september 2018 opgepakt door de lokale politie van Mechelen-Willebroek. Het duo werd opgemerkt door een patrouilleploeg. “Die had gezien dat het voertuig in zeer slechte staat was en begon het voertuig te volgen. Ze parkeerden hun uiteindelijk in de buurt van supermarkt Aldi, gingen afzonderlijk naar binnen en wanneer ze opnieuw buiten kwamen, haalden ze een reeks spullen vanonder hun jas”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy. De politie ging over tot controle. In de auto werden er een aanzienlijke hoeveelheid goederen aangetroffen. “Met een totale waarde van zo’n 360 euro”, ging Van Looy verder. “Het ging van kinderchocolade tot chocoladerepen en aperitiefworsten tot koffie en sterke drank.”

Enkelband

Het koppel werd gearresteerd, de man kreeg een enkelband. “Het waren spullen voor een Roemeense herdenkingsceremonie”, verklaarden ze tegen de politie. “Het was gewoon een gelegenheidsdiefstal.” Het koppel beweerde verder enkel in Mechelen te zijn omdat ze op zoek waren naar werk. De ANPR-camera’s én de camerabewaking van enkele supermarkten in de buurt spraken die verklaringen tegen. “Ze waren op regelmatige tijdstippen en dat aanwezig in Mechelen”, besloot Van Looy. Zij vorderde een celstraf van zes maanden voor de vrouw, de man riskeert dan weer tien maanden effectief. Het koppel vroeg aan de rechter enige mildheid.

Of ze die krijgen weten ze op 17 december. “De vraag is alleen waar jullie volgende keer gaan toeslaan”, besloot de rechter. “Naast Mechelen weten jullie op basis van jullie strafregister blijkbaar ook Dendermonde, Antwerpen en Turnhout al goed liggen in België.”