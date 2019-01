Koppel opgepakt voor diefstallen TVDZM

26 januari 2019

18u30 0 Mechelen Langs de N15 in Mechelen heeft de politie een koppel kunnen oppakken. Zij worden verdacht van een twee diefstallen in de Moose Bar in Mechelen.

De politie werd op de hoogte gebracht omstreeks 2.45 uur ’s nachts. “Er kamen toen twee meldingen binnen van de diefstal van een portefeuille”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Na het aanhoren van de slachtoffers konden we de verdachten identificeren.” Het ging om een veertigjarige man en een 42-jarig vrouw. “De man was in het bezit van een aanzienlijke geldsom en vreemde munten waaronder de Poolse Zloty die eerder gestolen werd”, zegt Van de Sande nog. Beiden werden ter beschikking gesteld van het parket.