Kookpotje blijft op vuur staan 17 augustus 2018

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is gisteren uitgerukt naar een woning langs de Antwerpsesteenweg. De bewoners maakten melding van een rookontwikkeling in de woonst. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een kookpot te gaan die op het vuur was blijven staan. De schade bleef dus beperkt. De brandweer moest de woning wel verluchten. (TVDZM)