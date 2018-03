Koningin ontmoet Holocaust-overlever 28 maart 2018

Koningin Mathilde bracht gisteren een bezoek aan de fototentoonstelling 'Buren 2018' van schrijfster Margot Vanderstraeten en fotograaf Dan Zollmann. Die laatste volgde jarenlang het leven van de chassidische joden in Antwerpen. De tentoonstelling was de afsluiting van haar bezoek aan het Mechelse museum over de Holocaust en Mensenrechten Kazerne Dossin. Ze kreeg een rondleiding van Simon Gronowski (86), één van de overlevenden van het twintigste konvooi dat vanuit Mechelen naar Auschwitz-Birkenau vertrok midden in WO II. De trein werd overvallen door drie verzetsstrijders en Gronowski kon zo samen met verschillende anderen uit de handen van de nazi's blijven.





"Ik heb mijn leven te danken aan een Belgische gendarme die mijn leven spaarde. Zijn vrouw gaf me eten, een bad en kledij. De rest van de oorlog leefde ik ondergedoken bij de ouders van een vriend", getuigt Simon. "Mijn verhaal is er een vol drama maar ik heb en had een grote boodschap. En dat is er een van vrede, hoop en liefde." Na de oorlog, waarbij hij zowel zij ouders als zus verloor, werd hij advocaat in Brussel. Gisteren was het de eerste keer dat hij de koningin ontmoette. "Het is een droom die waarheid werd", besluit Simon. "Bovendien stelde ze heel wat interessante vragen." (TVDZM)