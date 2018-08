Kom te weten of je dak genoeg geïsoleerd is 30 augustus 2018

De thermografische kaart die afgelopen winter werd gemaakt van de Mechelse daken, is klaar. Dat betekent dat de Maneblussers binnenkort kennis kunnen maken met de resultaten en zo te weten kunnen komen hoe het gesteld is met hun dakisolatie. Daartoe worden in september vijf 'warmteloketten' georganiseerd. Schepen Marina De Bie (Groen), duurzaamheid en energie, legt uit: "Tijdens de warmteloketten kom je niet enkel te weten of jouw dak voldoende geïsoleerd is. De expert licht ook elk detail op de warmteluchtfoto toe en geeft je informatie over hoe je je dak kunt isoleren. Daarnaast krijg je ook praktische informatie, zoals de premies waar je voor in aanmerking komt, of je een vergunning nodig hebt, enzovoort. Meer info: https://klimaatneutraal.mechelen.be/warmteloket. (WVK)