Koerier (26) onder invloed van cannabis moet twee keer naar de kant TVDZM

19 december 2018

08u40 0 Mechelen Op het Douaneplein in Mechelen heeft de politie de bestelwagen van een koerier in beslag genomen. De 26-jarige was onder invloed van cannabis en wilde — na betrapt te zijn — gewoon doorrijden.

De jonge koerier werd naar de kant gehaald tijdens een controle in het kader van de BOB-wintercampagne. Hij reed toen op de N15. “Blijkbaar had hij onze controlepost opgemerkt, waarop hij op een eenrichtingsbaan opnieuw achteruit begon te rijden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De agenten gingen de jongeman meteen achterna en konden hem even verderop naar de kant halen. “Ze stelden meteen een hevige cannabisgeur vast”, vervolgt Van de Sande. “Bovendien was de bestuurder duidelijk onder invloed van verdovende middelen. Een drugstest bevestigde hun vermoeden: de jongeman had cannabis gebruikt.”

De koerier moest zijn rijbewijs meteen afgeven voor een periode van vijftien dagen. Al leek hij zich daar weinig van aan te trekken, want niet veel later kwam de politie hem opnieuw tegen. “Deze keer op de parking van het bioscoopcomplex in de buurt”, klinkt het. “Hij verklaarde dat hij zijn levering alsnog wilde uitvoeren.” De bestelwagen werd daarop in beslag genomen en getakeld. Het kostte de koerier een bijkomend pv voor rijden zonder rijbewijs.

Tijdens de actie op de N15 controleerden de agenten in totaal 93 weggebruikers op alcohol- en druggebruik.