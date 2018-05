Koen Vanhoutte is nieuwe hulpbisschop 19 mei 2018

Paus Franciscus heeft kanunnik Koen Vanhoutte benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Dat maakte kardinaal Jozef De Kesel bekend. Vanhoutte zal Leon Lemmens opvolgen, die een jaar geleden overleed na een slepende ziekte. "Hij is een zeer toegewijd iemand, met grote inzet en werkkracht, diep gelovig en zeer bekommerd om mensen en om de geloofsgemeenschappen. We zijn hem zeer dankbaar dat hij deze opdracht heeft aanvaard", meldt De Kesel. Vanhoutte zal in juni zijn taken in Brugge afronden in de maand erop naar Mechelen verhuizen. Op 2 september zal hij tot bisschop gewijd worden in de kathedraal te Mechelen. (WVK)