Koen Anciaux (Open Vld) wordt voorzitter van IVAREM; nieuw ambitieus ondernemingsplan op komst

25 maart 2019

10u58 0 Mechelen Mechels schepen Koen Anciaux (Open Vld) zal de komende zes jaar de rol van voorzitter opnemen bij afvalintercommunale IVAREM. Jos Hellemans (CD&V) uit Duffel en Lucien Herijgers (N-VA) uit Lier zullen hem bijstaan als ondervoorzitters.

De doelstellingen van de nieuwe raad van bestuur klinken alvast bijzonder ambitieus. “We zullen in eerste instantie werk maken van een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar. De aangesloten gemeenten willen daarbij hun lokaal afvalbeleid inzetten voor de ontwikkeling van een lokale circulaire economie, de strijd tegen de klimaatopwarming en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”, staat er te lezen in de mededeling. Ook het verbeteren van de dienstverlening aan de bevolking staat hoog op de agenda, net als het beheersen en verminderen van de kosten. De tien aangesloten gemeenten beslissen in de algemene vergadering van 21 juni 2019 hoe die doelstellingen concreet zullen worden ingevuld.

Volledige raad

Zetelen nog in de raad van bestuur van Ivarem: Ingeborg Van Hoof (Berlaar, CD&V), Mieke Van den Brande (Bonheiden, CD&V), Nicole Van Praet (Bornem, Groen), Ivo Andries (Lier, Open Vld), Marina De Bie (Mechelen, Groen), Tom Kestens (Mechelen, Groen), Jeroen De Cuyper (Putte, NV-A), Alex Goethals (Puurs-Sint-Amands, CD&V), Sylke Pex (Sint-Katelijne-Waver, CD&V) en Maaike Bradt (Willebroek, CD&V) als stemgerechtigde bestuurders, Koen Kerremans (Berlaar, Groen), Stefaan Deleus (Mechelen, CD&V) en Geert Marrin (Lier, Groen) als leden met raadgevende stem.

