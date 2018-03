Koalababy geboren in Planckendael 28 maart 2018

Vertederend beeld uit Planckendael. Deze kleine koala kroop net uit de buidel van zijn moeder Alinga en is nu vaak op haar rug aan te treffen. Het baby'tje werd al in september geboren, piepklein, naakt, doof en blind. Het bleef sindsdien goed verborgen in de buidel, tot het groot genoeg was om de wereld te gaan verkennen. Papa is Maka, die pas in de zomer naar Planckendael verhuisde. Volgens hun verzorgers was het liefde op het eerste gezicht tussen de twee tortelduifjes. "Overdag zaten ze allebei rustig blaadjes te knabbelen, elk in hun eigen boom, maar 's avonds bleken ze wel heel erg actief. Goed voor het internationale kweekprogramma!", aldus het dierenpark. (WVK)