Klokken klinken weer na vier jaar stilte LIBERTUS EN SINT-JAN-BERCHMANS WEER IN ACTIE IN SINT-ROMBOUTSTOREN ANTOON VERBEECK

31 augustus 2018

02u27 0 Mechelen Twee van de zes luidklokken van de Sint-Romboutstoren zullen vanaf vandaag na vier jaar stilzwijgen opnieuw te horen zijn. Eind 2014 werden de klokken buiten gebruik gesteld omwille van technische problemen. De stad test vandaag om 13 uur het nieuwe luidsysteem uit.

Het geluid van de Sint-Romboutstoren bestaat uit zes historische klokken met namen als Salvator, Karel, Rumoldus, Sint-Jan-Berchmans, Magdalena en Libertus. Vanaf het begin van de 20ste eeuw werden de klokken gefaseerd voorzien van elektrische aandrijving. "Ondanks renovaties van de elektrische besturing in 1985 en 2011, werkte het automatische systeem enkel naar behoren voor de klok Sint-Jan-Berchmans. De andere grote klokken moesten nog steeds manueel mee op gang worden geduwd. In 2014 vonden op de koop toe twee technische incidenten plaats, het afbreken van de elektromotor van de Libertusklok en het afbreken van drie van de zes klepelringen, gelukkig zonder schade aan de klokken. Er werd daarom beslist om de installatie buiten gebruik te laten uit voorzorg. Enkel bij heel belangrijke gelegenheden wordt er nog geluid onder toezicht van de torenwachter", zegt Greet Geypen (Open Vld), schepen van Monumentenzorg.





Slim systeem

Een deel van de problematiek is de ingewikkelde situatie waarbij de luidklokken ook verbonden zijn met de oude beiaard. "Bij gebruik als luidklok is het essentieel dat de klokken losgekoppeld worden van de beiaard om ze vrij te laten bewegen. Vooraleer de klokken opnieuw automatisch te kunnen laten luiden, moest er dus een'slim' besturingssysteem komen, met de nodige ingebouwde veiligheden om nieuwe incidenten te voorkomen. Voor de aandrijving van de klokken wordt voortaan geopteerd voor een luidsysteem op basis van magnetisme, waarbij er geen ketting, motortandwiel en luidwiel meer nodig zijn. Dit betekent minder slijtage en de klok kan vrijer zwieren, waardoor er minder hinderlijke geluiden ontstaan bij het luiden. De nieuwe installatie is voorzien om op termijn de zes klokken aan te sturen. In de eerste fase worden de klokken Sint-Jan-Berchmans en Libertus aangestuurd."





"Onze UNESCO-erkende klokken- en beiaardcultuur zijn wereldberoemd en een belangrijke toeristische attractie voor onze stad. Mechelaars identificeren zich met hun Toren. Daarom restaureerden we de luidklokken. Volgende maand is de automatische speeltrommel aan de beurt, die ons elk kwartier een deuntje brengt. Dit is een investering in de toekomst van onze eeuwenoude cultuur", zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen). De stad investeert zo'n 21.700 euro, inclusief btw, in de nieuwe installatie.