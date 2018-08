Klimkaffee is na 7 jaar eindelijk klaar NIEUWE ATTRACTIE AAN DOUANEPLEIN OPENT ZATERDAG DE DEUREN WANNES VANSINA

30 augustus 2018

02u29 0 Mechelen Het Douaneplein is vanaf dit weekend een attractie rijker: Klimkaffee. Drie vrienden openen de boulderzaal met café en yogazaal na liefst zeven jaar te hebben gewerkt aan de voorbereidingen. "Dat is héél lang, maar we zijn blij dat we geduld hebben gehad en hebben gewacht op deze locatie", zeggen ze enthousiast.

Klimkaffee opent de deuren in dezelfde loods waarin circusschool Circolito een tijdje geleden al zijn intrek nam. Het initiatief komt van fervente boulderaars Christophe Geens en Vladimir Thys, later kwam daar ook Philippe Weymans bij. Zij stelden vast dat veel klimmers flinke afstanden moeten afleggen om tot bij een klimmuur te geraken.





Zonder koord

"Aanvankelijk was boulderen een manier voor klimmers om te trainen, maar intussen groeide het uit tot een volwaardige sport. Het wordt de nieuwe fitness. Het is eveneens goed voor de spieren, maar het mentale aspect is veel belangrijker. Daarnaast is boulderen goed voor het zelfvertrouwen en is het sociaal." Het grote verschil met de klassieke klimmuur is dat er geen koorden aan te pas komen - een valmat moet volstaan. De muren zijn dan ook maar 4,5 meter hoog zijn. "Vergis u niet. Deze sport is veel intenser. Een beklimming hier is even intensief als een van 15 à 20 meer met touw. Dit is zwaarder en technischer." Al zijn zeker ook beginners welkom. Klimkaffee telt zowat honderd routes met verschillende moeilijkheidsgraden. De routes worden om de zes à acht weken gewijzigd. Overigens is Klimkaffee meer dan klimzaal alleen. Zoals de naam al doet vermoeden, het is ook een café waar iedereen welkom is. "Het voordeel is dat we hier aan het Dijlepad zitten. Fietsers zijn meer dan welkom. Daarnaast ondersteunen we activiteiten op de site zoals het kampioenschap bakfietsen over twee weken." Ook yogi vinden hun gading in Klimkaffee. In een zaaltje zullen bijna dagelijks yogalessen plaatsvinden, woensdag ook voor kinderen. Opvallend: je omkleden of naar het toilet gaan doe je in een container. "We hebben de ruimte van de stad gekregen met alles erop en eraan. De stad heeft hier zeker een grote inspanning gedaan. Het is beter geworden dan we verwacht hadden." De stad investeerde volgens sportschepen Walter Schroons (CD&V) 1,7 miljoen in de loods (ook voor Circolito dus). De opening dit weekend gaat gepaard met onder meer wedstrijdjes en yogalessen. Iedereen is welkom, maar enkel bezitters van eigen schoenen mogen ook zelf klimmen om een overrompeling op de muren te voorkomen. Vanaf maandag kan iedereen klimmen en schoenen ontlenen. Klimkaffee is elke dag geopend, op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 10 uur, op andere dagen vanaf 17 uur. In het weekend is de zaal geopend tot 20 uur, in de week tot de uitbaters beslissen dat het welletjes is geweest. Klimmen kost 10 per beurt (niet in tijd beperkt), maar er zijn ook kortingen en abonnementenformules. Info: klimkaffee.be.