Klimaatvriendelijke projecten krijgen 5.000 euro van stad 24 februari 2018

Mechelen Acht klimaatvriendelijke projecten hebben van het stadsbestuur elk 5.000 euro subsidie ontvangen.

Basisschool De Bel en Busleyden Atheneum campus Stassart ontvingen het bedrag voor het inrichten van een schoolmoestuin. Thomas More Hogeschool zal de 5.000 euro spenderen aan het opknappen en uitbreiden van de didactische natuurspeelplaats in de Kruidtuin. Op de hoek van het Bornstraatje met de Zelestraat krijgt het pleintje meer groen en in de buurt Vennekant wil men met het bedrag een laagdrempelige cargofietsdeelgroep opstarten. De subsidie zal ook de start betekenen van een buurtlaboratorium, waar plastic kleinschalig wordt verwerkt, en een biologische drijvende markt op de Dijle. De Korte Veluwestraat wordt met de 5.000 euro omgevormd naar een groene straattuin. De hoofddoelstellingen van de bewoners van de straat hierbij is om meer groene ruimte in de straat te creëren. "Het is mooi om te zien hoe creatief de Mechelaar omspringt met dit subsidieaanbod van de stad. Het zijn stuk voor stuk interessante projecten van Mechelaars die zich verenigen om van onze stad een klimaatvriendelijke, maar ook een mooiere plaats te maken", aldus schepen van Klimaat Marina De Bie (Groen). (AVH)