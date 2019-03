Klimaatspijbelaars houden zitstaking in vier scholen Wannes Vansina

28 maart 2019

17u32 0 Mechelen Geen klimaatmarsen vandaag. De leerlingen die ijveren voor een beter beleid, bleven vandaag op school, maar hielden daar wel een zitstaking tijdens de pauze. Dat was het geval in BimSem, Ursulinen Mechelen, Pitzemburg en Caputsteen.

Tijdens een actie in de campus van het Busleyden Atheneum zwaaide Axelle Roovers (13) met een bordje ‘Dude, where’s my snow’. “Het is belangrijk op te komen voor het klimaat. Wij willen ook nog een toekomst”, zegt ze. Tilli Noez en Lena Baeyens trokken al vaak naar klimaatmarsen. Hun kartonnen boodschap vandaag: ‘Change the system, not the planet’. “Vandaag wordt beslist over de grondwet. Als deze niet wordt veranderd, dan wordt de klimaatwet niet bindend en kunnen ze gewoon fouten blijven maken zonder dat daar een straf aan is verbonden. Als wij een taak slecht doen, zijn daar ook consequenties aan verbonden”, zegt Tilli. “We kunnen niet altijd naar Brussel, maar met de zitstaking willen we aangeven dat we achter onze eisen blijven staan”, vult Lena aan. Caputsteen-directeur Katie Steemans gaf haar goedkeuring. “Voorwaarde wat dat het rustig en vreedzaam zou gebeuren en het lesgebeuren niet werd gestoord.” Volgens de directeur gaat ook in de klas veel aandacht naar het klimaat. Binnenkort komt Nic Balthazar spreken.