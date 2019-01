Klimaatbetogers richten vizier op stad: morgen actie op Grote Markt Wannes Vansina

22 januari 2019

16u49 0 Mechelen De Mechelse scholieren die deelnemen aan de klimaatmarsen in Brussel, richten het vizier morgen op eigen stad. Naar verwachting met enkele honderden zullen ze op het middaguur de Grote Markt inpalmen. “Vóór een duurzaam lokaal beleid en tégen het beeld dat we alleen actievoeren tijdens de lesuren”, zeggen Eline Arlt (18) en Max Sinjan (17).

Eline en Max zijn twee leerlingen van het Busleyden Atheneum, Campus Pitzemburg, waar de actie is ontstaan. “We willen niet alleen in Brussel betogen, maar ook in Mechelen actie ondernemen”, vertellen ze. Ze trokken naar hun schooldirecteur Jeroen Van der Auwera en die stelde een woensdagmiddag voor. “We stellen vast dat ook leerlingen van de eerste graad hun stem willen laten horen, maar niet naar Brussel gaan. Vandaar dat we er zelf ook aan dachten om iets lokaals te doen”, aldus de directeur.

Aanvankelijk zou de actie zich beperken tot de campussen van het Busleyden Atheneum, maar intussen worden delegaties verwacht van zowat alle scholen, tot het buitengewoon onderwijs toe. Een deel van de Mechelse jeugd is duidelijk verontwaardigd. “Er zijn grote veranderingen nodig. Het klimaat is echt geen prioriteit voor de politiek. Tegen 2020 zouden we volgens gemaakte afspraken de uitstoot met 16% verminderen, maar we halen amper 0,4%. Gewoon belachelijk! De Wetstraat moet zich schamen”, zegt Eline.

Berlijnse muur

“Vorige week donderdag werd er in het parlement gedebatteerd over de visafraude. Dat duurde 8,5 keer langer dan het debat over de 14.000 man die op straat zijn gekomen voor het klimaat – zij kregen slechts 8 minuten. Wel: wij hechten wél belang aan de opwarming van de aarde en zullen dat ook tonen. Op een middag, om de kritiek te ontkrachten als zouden we enkel tijdens de lesuren protesteren. En we zullen oproepen om ook zondag deel te nemen aan de klimaatmars in Brussel.”

Dat ze alleen maar betogen om te kunnen spijbelen is een veelgehoorde kritiek, dat hun protest hypocriet zou zijn een andere. Eline en Max zeggen dat ze wel degelijk hun eigen leven hebben aangepast. Ze eten geleerd door ‘Dagen zonder vlees’ geen of zo weinig mogelijk vlees, nemen zoveel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer. “Mensen moeten hun leven niet omgooien, een kleine mentaliteitswijziging is soms genoeg”, zegt Max.

Zijn alle jongeren zo overtuigd van de klimaatzaak? Eline en Max schatten dat het zowat fifty-fifty is. Max: “Een groot aantal zegt dat de marsen toch niks uitmaken.” “Of erger: dat het klimaat een individuele zaak is”, steigert Eline. Zij zijn wél rotsvast overtuigt dat ze iets kunnen veranderen. “Door betogingen is de Berlijnse muur gevallen, kregen zwarten rechten in de VS. We kunnen absoluut iets bereiken! De meeste van ons hebben ook geen stemrecht, dus dit is ons enig drukkingsmiddel!”

Geuzenpenning

Concreet willen ze op de Grote Markt zoveel mogelijk jongeren verzamelen tussen 12 en 13 uur om zo een krachtig signaal te sturen naar de Mechelse politici om in hun eigen stad actie te ondernemen voor een duurzaam klimaatbeleid. En ze willen daarvoor gerust de handen uit de mouwen steken. “We willen niet alleen zeuren, we willen ook iets doen.”

De actie heeft de steun van de school. “Hiermee leren ze veel meer dan tijdens de lessen burgerzin”, zegt Van der Auwera. Onder meer daarom dat hij de deelname aan de klimaatmarsen op donderdagen niet verbiedt, al vraagt hij wel toestemming van de ouders en een selfie ter bewijs van deelname. “Het blijft ook een ongewettigde afwezigheid, maar die B-code moeten ze dan maar dragen als een geuzenpenning.”

Hij heeft respect voor de keuze van de jongeren, ook omdat hij vaststelt dat het engagement écht is. “Zij die naar Brussel gaan, zijn daar heel bewust mee bezig. Er wordt afgewisseld en er worden afspraken gemaakt over de leerstof.” Hij hoopt dat het ook zal leiden tot een properdere speelplaats en meer animo voor de klimaatwerkgroep van de school. “Maar om eerlijk te zijn: het zijn niet de jongeren die gaan betogen die wij daarvan moeten overtuigen.” Hij betreurt dan ook dat de jeugdige actievoerders op sociale media “zoveel bagger” over zich heen krijgen.