Klimaan organiseert samenaankoop LED-verlichting Wannes Vansina

14 november 2018

Klimaan, de klimaat-coöperatie in en rond Mechelen, organiseert vanavond een infovergadering in het stadhuis van Mechelen (zaal Keldermanszaal) om er ‘LED Op!’ voor te stellen: een samenaankoop van LED verlichting. Doel is zoveel mogelijk burgers te overtuigen te kiezen voor energiezuinige lampen. “De relighting van al je lampen thuis met LED verlichting kan zich al terugverdienen op een termijn van 1 tot 4 jaar”, stelt Kristof Descheemaeker van Klimaan. De coöperatie koppelt aan de samenaankoop een competitie. Zo kan je als straat, wijk, buurthuis of vereniging ervoor gaan om de meeste lampen te vervangen. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met Mechelen Klimaatneutraal, en de gemeenten Willebroek, Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Bonheiden. De info-avond start om 19 uur. Meer info op www.klimaan.be/bestel-led. Daar kan je ook LED-lampen bestellen.