Kleinzoon regisseert oma ACTEREN IS FAMILIEZAAK BIJ THEATERGEZELSCHAP IK DIEN WANNES VANSINA

13 maart 2018

02u33 0 Mechelen Een echte familieaangelegenheid. Anders kan je acteren bij het gezelschap Ik Dien niet noemen. Deze maand maakt Sander Van den Broeck zijn regiedebuut, de achterkleinzoon van oprichter Jozef Du Bin. Op scène onder meer ook broer Jasper, moeder Annemie en grootmoeder Mieke. "Acteren is nochtans géén familiale verplichting", lachen ze.

Ik Dien werd 82 jaar geleden opgericht door Jozef Du Bin, zijn broer Karel en Jef Verhavert. Destijds stonden enkel mannen op scène in 't Kranske, de plek waar de toneelvereniging nog altijd speelt. Zoon Jef Du Bin nam vervolgens de fakkel over, om hem in de zomer van vorig jaar onverwacht weer te moeten afgeven. De bezieler maakte zijn voornemen dat hij zou blijven regisseren tot hij erbij neerviel veel te vroeg waar.





De toneelkring laat zich evenwel niet kisten. "Ik heb Jef kort tevoren beloofd dat ik verder zou doen", vertelt weduwe Mieke (70). De rest van de familie beloofde helemaal niets, maar dat was ook niet nodig. Ze zijn gebeten door toneel. Sander studeerde het zelfs aan het Lemmensinstituut en maakt nu zijn regiedebuut bij Ik Dien. "Opa heeft mij gevraagd. Jammer dat hij het niet meer kan meemaken", vertelt hij. Sander koos voor de whodunnit 'Het laatste glas' van Francis Durbridge. Zijn cast bestaat uit onder meer zijn broer, moeder en grootmoeder. "Van 20 tot 22.30 uur ben ik een keer de baas", lacht hij.





Eerste keer met oma

Met zijn broer speelde hij eerder al samen bij het Heists Kamertoneel, samenwerken met oma is de eerste keer. Ze is het intussen gewend met de kleinkinderen op scène te staan. "Op één na zijn alle kleinkinderen hier al gepasseerd", lacht Mieke. Nochtans is acteren geen verplichting in de familie Du Bin.





"Mijn drie kinderen moesten wel dictie van mij volgen, maar dat was al", zegt Annemie. Zij is mogelijk nog het meest gebeten van al. De verklaring is simpel. "Mijn man en ik moesten een koppel spelen op scène en zijn dat in het echte leven dan maar blijven doen", lacht ze. Volgens actrice Linda Hermans, die voor 'Het laatste glas' met dochter Laura Hollaender speelt, is acteren een microbe die je niet kwijtraakt. "Ik ben een tijdlang gestopt, maar dat ging niet. Ik wilde op dat podium staan", lacht ze.





Dat acteren bij Ik Dien een familieaangelegenheid is, bewijzen ook de zussen Josiane en Maria Verstraeten die ook samen in de whodunnit spelen. Het familiale karakter heeft zijn voordelen. "Veel gezelschappen vinden moeilijk jongeren. Wij putten gewoon uit eigen familie!", klinkt het.





Langer in 't Kranske

Geert Roelens, Geert Van de Walle en voorzitter Jan Van den Wijngaert (79!) vervolledigen de cast. Opvallend is dat 'Het laatste glas' niét de laatste voorstelling van Ik Dien wordt in 't Kranske. De parochiezaal zou nochtans worden afgebroken om de bouw van een 26-tal appartementen mogelijk te maken, de verenigingen zouden naar de leegstaande kerk verhuizen. "Het schijnt dat de ontwikkelaars het niet meer zien zitten. Echt erg vinden we dat niet om langer in 't Kranske te moeten blijven, al hadden we dat graag eerder geweten zodat we nog hadden geïnvesteerd om een aantal defecten aan te pakken", aldus nog Mieke.





Het Laatste Glas wordt gespeeld op 16, 17, 23, 30 en 31 maart, telkens om 20 uur. Reserveren kan via tel. 015/33.73.98, miekevanrompaey@hotmail.com en www.toneelikdien.be.