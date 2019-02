Kleine brand in Elektriciteitstraat Antoon Verbeeck

17 februari 2019

Brandweerzone Rivierenland post Mechelen werd op zondagavond omstreeks 20.10 uur opgeroepen voor een brand in de Elektriciteitstaat. Een plastieken afsluiting van een appartement had daar vuur gevat. De brand was snel onder controle. Er vielen geen gewonden.