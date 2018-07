Kledingdief riskeert 9 maanden cel 03 juli 2018

Khadiri M. uit Mechelen riskeert negen maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. De man stond terecht voor een inbraak bij een kledingzaak in de Mechelse winkelstraat De Bruul. De man werd op heterdaad betrapt op 14 mei 2018. Sindsdien zit hij in de cel. "Hij ging ervandoor met zes kledingstukken", zei de openbaar aanklager op zitting. "Hij was ook in het bezit van een dieventas." De man beschikt nog over een blanco strafblad. Aan de politie verklaarde beklaagde dat hij de diefstal pleegde uit financiële noodzaak. De verdediging vroeg om een straf met uitstel. "Hij zit al een maand in de cel. Dit lijkt me meer dan voldoende", zei de raadsman van M. Vonnis binnenkort. (TVDZM)