Klanten heropenen Brughuis begin mei: “Authentieke sfeer blijft” Wannes Vansina

12 maart 2019

18u02 2 Mechelen Muizen kijkt er halsreikend naar uit: de heropening van Het Brughuis. Begin mei is het zover. De nieuwe eigenaars willen de authentieke sfeer van het café aan de Dijle bewaren, alsook de welbekende spaghetti.

Annemie Moons zette eind 2017 na twintig jaar een punt achter haar populaire bruine kroeg. Sindsdien staat het café leeg, maar daar komt over een kleine twee maanden verandering in. Buurtbewoners en klanten Frank Vlayen, Piet De Smet en Rob De Koninck vonden het jammer dat het café dicht bleef en sloegen de handen in elkaar om het over te nemen. “Het is zo’n sfeervol café en in de buurt was niks meer”, verklaart Vlayen.

De vrienden zullen het Brughuis niet zelf uitbaten, maar vertrouwen dat toe aan Robin Cauwenberghs en William Van Dessel, bekend van café De Olifant aan het station van Mechelen. “Respect voor de sfeer en het verleden van de bruine kroeg dragen we hoog in het vaandel. Het Brughuis blijft een bruine kroeg met speciaalbier en de welbekende spaghetti”, luidt het nog.

De heropening zal gepaard gaan met een feestelijk openingsweekend.