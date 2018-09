Klacht over 'Franstalig' AED-toestel 07 september 2018

02u40 0

Gemeenteraadslid Magda Van Loon (CD&V) is niet te spreken over een AED-toestel in de Mechelse Befferstraat dat ingesteld staat in het Frans. Haar zoon en spoedarts Robin Vanhoudt kwam daarop uit tijdens een spoedgeval enkele dagen geleden. "Voor zijn team was dit geen probleem, maar dit kan uiteraard niet", zegt Van Loon. Ze maakte melding van het probleem bij de stad en vroeg onderzoek naar ook de andere publieke hartdefibrillatoren. De leverancier zal om uitleg worden gevraagd en alle toestellen zuullen worden gecontroleerd op de juiste taalinstelling. (WVK)