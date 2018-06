Klaar na 2,5 jaar testen: Gouden Carolus met laag alcoholgehalte 05 juni 2018

02u48 0 Mechelen Een speciaalbier waarvan je niet snel dronken wordt. Dat heeft de Mechelse brouwerij Het Anker gisteren voorgesteld in de vorm van de Gouden Carolus UL.T.R.A.

De naam doet mogelijk anders vermoeden, maar het gaat dus om een licht bier met slechts een alcoholpercentage van 3,7 procent. "UL.T.R.A. staat voor 'ultimate taste reduced alcohol, een idee van mijn dochter", zegt brouwerij-eigenaar Charles Leclef. Naar zijn zeggen was de brouwerij al langer op zoek naar een bier met een lagere densiteit. "Er is meer openheid en interesse voor. Onze grote vrienden zijn met 0,0%-toestanden heel sterk bezig, maar pils is niet onze job. Wij hebben een speciaalbier ontwikkeld met een laag alcoholpercentage. In onze veranderende maatschappij moeten we als brouwerij ook de evolutie rond verantwoord alcoholverbruik volgen." De brouwerij werkte er tweeëneenhalf jaar aan om de smaak goed te krijgen. "We zien dat de meeste bieren met een lage densiteit die nu bovenkomen naar het hoppige gaan, net om de anders waterachtige smaak te verdoezelen. Hop wordt tegenwoordig heel vaak misbruikt in plaats van gebruikt. Ik heb onze brouwers uitgedaagd met de vraag om het op een andere manier te doen, wat natuurlijk een veel moeilijkere uitdaging is geweest." Toch is het qua smaak niet echt te vergelijken met pakweg de Triple. "Maar het is wel een zeer smaakvol en verfrissend bier, licht kruidig en met een droge afdronk. Je drinkt het op andere gelegenheden." De Gouden Carolus UL.T.R.A ligt sinds gisteren in de winkels. (WVK)