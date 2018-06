Kindjes Zwaluwstraat halen hartje op in belevingstuin 21 juni 2018

Kinderkribbe Zwaluwstraat in Mechelen heeft woensdag feestelijk de nieuwe belevingstuin geopend.





Zorgbedrijf Rivierenland investeerde 118.000 euro in het vernieuwen van de buitenaanleg. Deze daagt de kindjes veel meer uit. Al vanaf babyleeftijd doen ze in de veel groenere speelruimte ervaring op door bijvoorbeeld aan planten te voelen. Naarmate ze ouder worden, kunnen ze spelen in het zand, zich verstoppen in de wilgenhut of aardbeien proeven. "De uitdagingen in de tuin zijn goed voor de ontwikkeling van de kindjes", zegt voorzitter van het zorgbedrijf Koen Anciaux (Open Vld). Verder kwam er een overdekte fietsenstalling met groendak voor 8 fietsen, 5 afgekoppelde fietskarren of 10 buggy's. (WVK)