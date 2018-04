Kindjes Toverbos spelen met zicht op skyline 19 april 2018

02u45 1 Mechelen Kinderopvang in je buurt heeft vrijdag een opvallende vestiging geopend aan het Mechelse Sint-Romboutscollege: het Toverbos.

De 49 kindjes die er vanaf maandag kunnen verblijven, krijgen een buitenspeelplaats op het dak.





Kinderopvang in je buurt realiseerde de nieuwe opvanglocatie in een nieuwbouw met vijf verdiepingen op de hoek van het Paardenstraatje en de Lange Heergracht. "Dit is onze negende vestiging en ons pareltje", zegt zaakvoerder Annick Brems. Op elke verdieping kwamen een speel-, verzorgings- en slaapruimte voor een andere leeftijdsgroep. De buitenruimte is helemaal bovenaan. We hebben weinig plaats voor een grote tuin. Vandaar dat we een open stadstuin hebben gerealiseerd op het dak: een veilige speelruimte met zicht op de skyline van Mechelen." Ouders kunnen in het Toverbos niet alleen terecht voor inkomensgerelateerde opvang voor hun kinderen (van 6.30 tot 20 uur), het kinderdagverblijf biedt ook andere diensten aan. Zo kunnen ouders er hun strijk binnenbrengen. Ook kunnen ze gebruik maken van de catering. "We werden voor dit project gecontacteerd door het Sint-Romboutscollege, dat eigenaar blijft van de grond. Kinderen kunnen van de kinderopvang recht naar de kleuterschool en vervolgens de latere en secundaire school", aldus nog Brems. (WVK)