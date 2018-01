Kinderwagen weg 02u54 0

In de Mahatma Gandhistraat hebben dieven ingebroken in een berghok van een appartementsgebouw. De dieven gingen aan de haal met kinderwagen. Verder zijn ook een televisietoestel en een fiets gestolen. De dieven geraakten binnen zonder inbraaksporen achter te laten. De deur van het berghok is beschadigd. (TVDZM)