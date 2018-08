Kinderstrand palmt Grote Markt in 01 augustus 2018

02u33 0

Met het jaarlijkse beachvolleytornooi achter de rug, is het nog tot en met 5 augustus aan de jongste Maneblussers om het zandstrand op de Grote Markt in Mechelen in te palmen. Zij hoeven voor één keer niet naar zee te rijden om zandkastelen te bouwen, maar kunnen gratis terecht op Mechelen Kinderstrand. Er zijn ook plonsbadjes, een springkasteel, een trampoline, een klimpalm en een sport- en spelzone aanwezig.





Ouders kunnen zonnen in de relaxzone, op woensdag 1 augustus vanaf 18 uur wordt een grote familie-picknick georganiseerd. Het strand blijft voor de gelegenheid tot 20 uur open, en kinderen kunnen er de gekste mocktails maken en proeven. (EDT)