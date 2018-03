Kinderraad organiseert kinderfuif 16 maart 2018

De Mechelse Kinderraad organiseert op 4 april een kinderfuif in De Loods op het Douaneplein. Kinderen van 5 tot 12 zijn, bij voorkeur in fluorescerende kledij of met fluo gadgets, welkom op de 'Fluo Flitsfuif' van 14 tot 17 uur. "Voor een echte fuif zijn we nog iets te jong, maar een fuif op maat van kinderen zie ik zeker zitten. Wat ook leuk is, is dat de ouders intussen kunnen genieten in de lounge. Zo is het een leuke activiteit voor jong en oud", zegt kinderburgemeester Walid El Handouz. Inkom is gratis en de volledige omzet van de drankverkoop wordt doorgestort naar een goed doel: de vzw Toeters en Bellen. Deze vzw organiseert verjaardagsfeestjes voor kinderen van kwetsbare gezinnen. (WVK)