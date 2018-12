Kinderopvang ‘38 Volt’ gaf in eerste werkingsjaar 42 gezinnen kansen Wannes Vansina

10 december 2018

“Een schitterend succes.” Schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld) blikt tevreden terug op het eerste werkjaar van opvanglocatie 38 Volt in de Caputsteenstraat. Het project heeft tot doel werkzoekende en kwetsbare ouders te ondersteunen in hun traject naar werk. Ze worden er actief begeleid terwijl hun jonge kinderen gratis professioneel worden opgevangen. Naast een opvanglocatie is 38 Volt ook een ontmoetingsplaats waar ouders in contact komen met gelijkgestemde zielen in een vertrouwde omgeving. “De kracht van dit project is dat het barrières wegwerkt die mensen verhinderen om werk te zoeken”, zegt Anciaux. “Sinds de opstart in december 2017 werden er in totaal 42 gezinnen geholpen. Momenteel zijn er 30 actief die een opleiding – bijvoorbeeld Nederlandse les, een cursus internet voor beginners, fiets- of rijlessen - volgen. 12 gezinnen zijn ondertussen al aan het werk of uitgestroomd naar school.” Het PACE-project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma. Het loopt af in september 2020.