Kinderkerstviering stilt hongerige magen. “We willen vredespost brengen aan alle mensen.” Wannes Vansina

24 december 2018

Voor het 34ste jaar vond vandaag in de Sint-Romboutskathedraal een kinderkerstviering plaats. In een musical-light versie met veel zang en muziek brachten kinderen het kerstverhaal. Vier jonge acteurs namen daarbij dragende rollen op zich, onder meer deze van Maria en Jozef, muzikale talenten zongen mee in het koor. Ook de vele bezoekertjes werden betrokken. Ze kropen in de rol van postbode. “We willen vredespost brengen aan alle mensen.” De organisatie riep de bezoekers, waaronder heel veel kinderen, op om voedselpakketten mee te brengen. “Ze zullen worden verdeeld door Sint-Vincentius, net als de vele kerstwensen en tekeningen die schoolkinderen maakten voor mensen in armoede en bewoners van woonzorgcentra”, zegt An Mollemans. Een eerste viering ging om 15 uur van start, een tweede start om 17 uur.