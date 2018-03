Kinderen sporten en smullen gezond tijdens FIT-dag 10 maart 2018

De leerlingen van de Sint-Lambertusschool in Muizen (Mechelen) kwamen vrijdag net niét in pyjama naar school - zoals op vele andere scholen wel gebeurde naar aanleiding van de pyjamadag van Bednet. "Wij trokken allemaal onze sportkleren aan, voor de eerste editie van de 'fit-dag', die georganiseerd werd door onze ouderraad", zegt directeur Hilde Massart. "Een hele dag lang lag de focus nog meer dan anders op bewegen en gezond eten. We gingen van start met een stevige opwarming, daarna volgden relaxatie-oefeningen, danslessen, een quiz en tijdens de middagpauze twee bewegingsparcours voor de kleutertjes en de leerlingen van de lagere school. Die laatsten kregen zelfs bezoek van een tabacologe. Zij organiseerde een workshop speciaal gericht op jonge kinderen, vanuit haar ervaring weet ze dat het erg belangrijk is om de gevaren van roken al op zo'n jonge leeftijd duidelijk te maken. Als tussendoortje lieten we de koeken links liggen, en ging iedereen voor groentjes." (EDT)