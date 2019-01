Kinderen Scheppersinstituut nemen intrek in nieuwe lokalen Wannes Vansina

07 januari 2019

18u51 0 Mechelen De kinderen van de derde kleuterklas en de leerlingen van het eerste leerjaar van het Scheppersinstituut in Mechelen hebben vandaag hun intrek genomen in gloednieuwe lokalen.

De vestiging van de school in de Thaborstraat realiseerde zes klassen, een leraarslokaal en een fietsenstalling. De nieuwbouw werd gerealiseerd met Vlaamse capaciteitsmiddelen, om het plaatstekort in het Mechelse basisonderwijs aan te pakken. “Dankzij de nieuwe lokalen hebben we nu per jaar drie klassen van 20 in plaats van twee van 20 en een van 16”, zegt directeur Inge Vekemans. De werkzaamheden namen een jaar in beslag en zijn nog niet helemaal afgelopen. Zo is de speelplaats nog niet klaar. De lokalen die werden verlaten, worden vervolgens gerenoveerd zodat de kinderen die nu nog gebruik maken van de infrastructuur van de secundaire school kunnen verhuizen, want ook die school groeit. Op de eerste bouwfase volgt nog een tweede: de realisatie van een sanitair blok en nog een fietsenstalling. Dat laatste is zeker nodig, want alsmaar meer kinderen komen met de fiets naar school. “De timing hangt af van de aangrenzende werf (Waterkant 12 in de Tichelrij – red.). Pas als de bodemplaat er ligt, kunnen wij verder”, besluit de directeur.