Kinderen los in de wagen: bestuurder krijgt boete TVDZM

26 december 2018

Een Nederlandse autobestuurder heeft een geldboete gekregen van 174 euro. Hij vervoerde in zijn auto acht personen. Achteraan in de auto zaten vier volwassenen en twee kinderen Los op de schoot. Een passagier, die zijn veiligheidsgordel niet droeg, kreeg een geldboete van 116 euro. Omdat ook hij in Nederland woont, moest hij de geldboete onmiddellijk betalen.