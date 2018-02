Kinderen Lambertusschool leren veilig oversteken 28 februari 2018

Een kleine 50 leerlingen van het vierde leerjaar van het Muizense Sint-Lambertus heeft deelgenomen aan Het Grote Voetgangersexamen dat dinsdag voor de allereerste keer werd georganiseerd door hun school.





De jongens en meisjes legden een parcours van ongeveer een kilometer af op de openbare weg. Op verschillende plaatsen hielden controleurs een oogje in het zeil om te kijken of ze vaardigheden als het veilig oversteken wel onder de knie hadden. Het viel op dat ze wel heel flink links en rechts keken. Hun leven hing er immers niet alleen vanaf, ook een diploma en een toegangsticket voor Bobbejaanland. Bedoeling is van het voetgangersexamen een vaste waarde te maken. "Op 9 jaar zouden kinderen volledig zelfstandig in het verkeer moeten kunnen stappen. Het voetgangersexamen test of ze dat effectief kunnen. Hopelijk sensibiliseren we zo ook een beetje de ouders, want elke dag zien we nog mensen oversteken recht tegenover de schoolpoort, náást het zebrapad", aldus Els Hendrickx van de verkeerswerkgroep. (WVK)