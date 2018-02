Kinderen Go Shil! houden carnavalsstoet 10 februari 2018

Vele kinderen trokken gisteren op de laatste dag voor de krokusvakantie verkleed naar school. In Go Shil! in Mechelen was dat niet anders. De eerste graad vormde zelfs een heuse carnavalsstoet en trok ermee de kerk rond. Een heleboel diertjes en prinsessen trotseerden de koude, maar we zagen ook twee soldaten, een piraat en zelfs een smartphone door de straten paraderen. Ook een bezoekje aan het woonzorgcentrum stond op het programma, tot groot plezier van de bewoners. De oudere leerjaren houden overigens al de ganse week verkleedpartijtjes, elke dag rond een ander thema. Zo hadden ze deze week al een gekke-mutsendag (op Dikketruiendag), een fluodag (naar aanleiding van een verkeersactie) en een genderdag. (WVK)