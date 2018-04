Kinderen 'fluofuiven' in De Loods 05 april 2018

De Loods op het Douaneplein was gisteren een uitgaansplek voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. De Kinderraad organiseerde er in samenwerking met Mechelen Kinderstad en vzw Klutske de Fluo Flitsfuif, een kinderfuif met fluo als thema. Spetterende lichteffecten en toffe randanimatie maakten het geheel compleet.





Lounge

"Voor kinderen zijn er al veel leuke activiteiten in Mechelen", zegt Kinderburgemeester Walid El Handouz. "De kinderfuif is een mooie aanvulling. Voor een echte fuif zijn we nog iets te jong, maar een fuif op maat van kinderen zie ik zeker zitten. Wat ook leuk is, is dat de ouders intussen kunnen genieten in de lounge. Zo is het een leuke activiteit voor jong en oud", zegt Walid El Handouz. (AVH/