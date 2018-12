Kinderen componist Raymond Schroyens schrijven biografie over vader Wannes Vansina

11u09 0 Mechelen ‘Raymond Schroyens. Mechelaar. Musicus. Componist.’ Dat is de titel van een lijvig werk gewijd aan het leven en werk van de Mechelse componist Raymond Schroyens. Het werd geschreven door zijn twee kinderen voor diens 85ste verjaardag. “Als iemand over vijftig jaar valt over zijn muziek, moet hij in dit boek alles kunnen vinden wat over vader te weten is.”

Raymond Schroyens werd op 14 maart 1933 geboren in Mechelen. Hij doorzwom verschillende muzikale waters – hij was in zijn leven kapelmeester en organist aan de Sint-Alfonsuskathedraal in Dearborn, Michigan (VS), richtte later in zijn geboortestad het ensemble ‘Concertino J.B. Loeillet’ op en was leraar klavecimbel aan de Conservatoria van Brussel en Mechelen. Hij schreef een paar honderd werken, waarvan vooral die voor koor nog regelmatig worden opgevoerd. Het idee om dat alles en veel meer te bundelen in een biografie, komt van dochter Ann. “In september 2016 stond ik op een ochtend op met het idee. Onze familie is niet zo heel uitgebreid meer. Mijn broer en ik hebben geen kinderen. Papa is de laatste die al die verhalen over vroeger nog kan vertellen. ‘Als ik iets wil weten, dan moet ik het nu vragen’, bedacht ik mij.”

Een paar maanden later vond haar vader tot zijn verrassing een blanco boekje onder de kerstboom met de bedoeling dat hij daarin zoveel mogelijk herinneringen zou optekenen. Sindsdien brachten vader en dochter zeer veel tijd samen door. Het resultaat is te lezen in het boek. Het beschrijft in aparte hoofdstukken de familiegeschiedenis vanaf 1850, Raymonds kinderjaren met de oorlog en het Sint-Romboutskoor op de achtergrond, zijn jeugd- en studiejaren, zijn huwelijk met de Amerikaanse Alleine Lurton en zijn loopbaan. Voor een analyse van zijn muzikale inzichten, ging Ann te rade bij haar broer, componist en Londenaar Daniël. “Geen eenvoudige opgave”, vertelt hij. “Een aantal stukken had ik gehoord en gespeeld, maar ze ontleden was toch iets anders.”

Hij kreeg de muziek nochtans mee met de paplepel. “Als kind stond ik naast vader om de bladen om te draaien terwijl hij klavecimbel speelde. Ik maakte tekeningen met balken en noten en vroeg dan: papa speel dat eens”, herinnert Daniël zich. Voor Raymond zelf was dat anders. Er stond weliswaar een piano in huis en vader zong in een koor, maar de echte aanleiding voor zijn muziekstudies was de komst van studenten van het toen nog in Mechelen gevestigde Lemmensinstituut. “Om zo weinig mogelijk Duitse soldaten te moeten herbergen, stelden mijn ouders hun huis open voor studenten. Zij brachten muziek in huis. Een van hen was Piet Van den Broek, de latere stadsbeiaardier.” Raymond zou onder meer les krijgen van Staf Nees en Flor Peeters. Intussen musiceert en componeert hij niet meer. “Ik kan niet meer”, wijst hij naar zijn handen. “Ik mis dat.”

Parallel met het boek maakten Daniël en zijn vrouw Ann De Renais (een zangeres gekend van verschillende filmsoundtracks, onder meer ‘The Lord of the Rings’) ook een cd: ‘Music, My Fair Mistress’. Daarop naast onder meer verschillende pianostukken ook ‘Les Muses Gaillardes’, een werk dat voor het paar een bijzondere betekenis heeft. “We hebben het stuk destijds met het koor Kalliope ook op een feestje voor Raymond zijn 60ste verjaardag gezongen, een gelegenheid waarop ik Daniël leerde kennen”, vertelt Ann. Raymond Schroyens is blij met het wonderlijke verjaardagscadeau, al kwam het dan net te laat voor zijn 85ste verjaardag. “Ik ben fier dat ik goed genoeg gebleken ben om een boek over te schrijven!”, lacht hij. Het met foto’s en tekeningen van Raymond geïllustreerde boek telt 540 blz. en kan voor 25 euro besteld worden via biografieraymondschroyens@telenet.be. De cd is via dezelfde weg verkrijgbaar voor 20 euro.