Kinderburgemeester geeft het voorbeeld 06 juni 2018

Kinderburgemeester Walid en kindersecretaris Maija hebben gisteren het goede voorbeeld gegeven: ze hebben ieder een stuk speelgoed geschonken voor een ruilbeurs van het Speelgoedmuseum. Deze wordt op 17 juni georganiseerd op voorstel van Walid. "Als Speelgoedmuseum kunnen wij ons hier perfect in vinden. We willen gezinnen immers bewust maken dat oud speelgoed niet per se hoeft weggegooid te worden", aldus het museum. Stukken binnenbrengen kan tot en met 14 juni. Het speelgoed dat geen nieuwe eigenaar vindt, wordt geschonken aan de ruilkast van het Huis van het Kind. Het Speelgoedmuseum organiseert op 9 juni ook een repair café voor stuk speelgoed en op 1 juli een upcycling workshop. Info: www.speelgoedmuseum.be.





(WVK)