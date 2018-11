Kinderburgemeester: “doe iets aan de luchtvervuiling. Wij moeten nog lang kunnen leven” Wannes Vansina

21 november 2018

16u27 2 Mechelen Mechelen heeft een nieuwe kinderburgemeester: Jaan Roelens (10). De leerling van De Parel dankt de keuze onder meer aan zijn voorstel voor rookvrije sport- en spelomgevingen. “Wij kinderen moeten nog lang kunnen leven.”

Eind september kregen alle kinderen geboren in 2008 en 2009 een uitnodiging in de bus om zich kandidaat te stellen voor de kinderraad 2019-2020. 108 leerlingen gingen in op de oproep, meer dan ooit tevoren. “Dat geeft toch weer aan dat kinderen interesse hebben in hun leefomgeving en dat ze daar graag op een positieve manier hun steentje aan bijdragen. Wij kunnen dat alleen maar aanmoedigen”, zegt Jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld). De 20 kinderen met de beste voorstellen werden geselecteerd, maar er kan er maar een burgemeester zijn. De keuze viel op Jaan Roelens. Hij wil zich inzetten voor propere lucht. “De lucht is hier niet goed, vooral niet voor kinderen. Die moeten nog lang kunnen leven, maar als de kwaliteit zo blijft…” Concreet wil hij rookvrije sport- en spelomgevingen realiseren.

Haasje-overstraat

Camila Ladron de Guevara (9) van Villa Zonnebloem is al even blij. Zij zal Jaan na een jaar aflossen. “Superleuk en superspannend”, lacht ze. Haar voorstel: Rommy-straatnaambordjes met speelopdrachten onder de échte straatnaamborden. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Haasje-overstraat. Kinderen die daar komen, kunnen dan haasje-over doen. Er zal dan veel plezier komen in Mechelen!” Opvallend: zowel Jaan als Camila is actief bij de scoutsgroep Thila Coloma. Van alle superideeën van de kinderen maakte Mechelen Kinderstad een chartervoorstel met twintig actiepunten. De kinderraad wil onder meer werk maken van een jaarlijkse museumdag waar kinderen hun zelfgemaakte kunstwerken mogen tentoonstellingen, speeltuigen van gerecycleerde materialen en veilige oversteekplaatsen. Bedoeling is alle 20 punten op de termijn van twee jaar te realiseren.