Kijk eens achter de schermen van Maanrock 20 augustus 2018

Maanrock eens graag achter de schermen beleven? Komende editie kan dat. De organisator plant op 25 en 26 augustus rondleidingen voor een honderdtal geïnteresseerden. Deze leiden onder meer achter de grote podia, de locatie waar artiesten zich terugtrekken en de vip-ruimte. "Maanrock is het festival van en voor Mechelaars. Dus willen we hen graag iets meer tonen en vertellen over hun stadsfestival", aldus Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest vzw. Inschrijven kan tot en met donderdag 23 augustus via info@dezomerisvanmechelen.be. De rondleidingen vinden plaats op zaterdag om 17 uur en op zondag om 12.30 uur (bij heel wat inschrijvingen wordt een extra timeslot voorzien om 14.30 uur).





(WVK)